Fiamme a un passo dall’autostrada del Sole l’incendio ha divorato cinque ettari di bosco

Nella mattinata del 25 marzo un Canadair è intervenuto per spegnere un incendio divampato il giorno precedente nel territorio di Fabro, vicino all’autostrada del Sole. L’incendio ha interessato circa cinque ettari di bosco e si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, costringendo i soccorritori a intervenire con mezzi aerei e terrestri.

L’intervento di un Canadair alle prime luci dell’alba di oggi, 25 marzo, dovrebbe avere permesso di scrivere la parola fine al vasto incendio che intorno alle 16 di ieri si è sviluppato nella zona di Fabro, ai margini dell’autostrada del Sole.Il mezzo aereo è servito per raggiungere le zone più. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Fiamme a un passo dall’autostrada del Sole, l’incendio ha divorato cinque ettari di bosco Articoli correlati Furgone divorato dalle fiamme in autostradaI vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti alle ore 18 di oggi, 26 febbraio, per l'incendio di un autofurgone lungo... Incendio al Sannazaro: l'interno del teatro divorato dalle fiamme - VIDEOSono impressionanti le immagini dell'interno del Teatro Sannazaro dopo lo spaventoso incendio che lo ha colpito questa mattina. Una raccolta di contenuti su Fiamme a un passo dall'autostrada del... Discussioni sull' argomento TG4: Impianti di petrolio in fiamme, in Medioriente è guerra dell'energia Video; Ma c’era davvero bisogno di un altro Museo dei bambini? - Appunti; Crans Montana, la porta di servizio del locale è stata sbarrata un minuto prima del rogo; Fuoco e fiamme allo Zen, la distruzione lasciata dalle vampe di San Giuseppe CLICCA PER IL VIDEO. Quinto Potere. . Pizzeria in fiamme, palazzo evacuato. Ida: "Ho visto la morte negli occhi. La nostra casa devastata" - facebook.com facebook Pizzeria in fiamme, palazzine evacuate x.com