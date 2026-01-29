Penisola Sorrentina Maraio apre al dialogo con le associazioni turistiche | strategie e priorità sul tavolo

Questa mattina l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio ha incontrato i rappresentanti delle associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina. L’obiettivo era aprire un dialogo diretto, mettere sul tavolo le strategie da mettere in atto e capire le priorità dei locali e degli operatori del settore. La riunione si è svolta in modo semplice e concreto, con tutti i partecipanti che hanno espresso le proprie idee e preoccupazioni.

Questa mattina l’ assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio ha incontrato i rappresentanti delle associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina. L’incontro, promosso da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, ha segnato il primo confronto ufficiale tra il neo assessore e le realtà locali del settore. I rappresentanti delle associazioni hanno rivolto a Maraio i loro auguri di buon lavoro, assicurando la massima collaborazione. Durante l’incontro, è stato concordato di organizzare, nelle prossime settimane, una visita in Penisola Sorrentina per discutere nel dettaglio del turismo regionale e definire le priorità del territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Regione Campania ha avviato un confronto con il settore ittico.

