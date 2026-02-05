Peregrinatio di San Carlo Acutis dal 7 al 10 febbraio le reliquie in Penisola Sorrentina
Dal 7 al 10 febbraio, le reliquie di San Carlo Acutis arrivano in Penisola Sorrentina. I fedeli si preparano a incontrare il primo santo nato nel nuovo millennio, con grande entusiasmo e speranza. L’attesa cresce giorno dopo giorno, mentre la comunità si organizza per accogliere l’evento religioso di rilievo.
Dal 7 al 10 febbraio le reliquie di San Carlo Acutis in Costiera Sorrentina: grande attesa da parte dei fedeli per l'arrivo del primo santo millennial.🔗 Leggi su Fanpage.it
Massa Lubrense. Arrivano le reliquie di San Carlo AcutisI fedeli della penisola sorrentina si preparano ad accogliere le reliquie di San Carlo Acutis, il ragazzino divenuto modello di santità per la Generazione Z. Cuore dell’evento è la chiesa della ... sorrentopress.it
