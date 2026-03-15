Tre donne rumene sono state arrestate a Borgomanero dopo che un singolo flacone di shampoo rubato ha portato alla scoperta di un carico illecito valutato 2.500 euro nel bagagliaio di una vettura. La refurtiva e le persone coinvolte sono state sottoposte a controlli da parte delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la merce. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

Un singolo flacone di shampoo ha innescato l’arresto di tre donne rumene a Borgomanero, portando alla scoperta di un carico illecito valutato 2.500 euro. L’intervento dei Carabinieri della Tenenza locale, supportati dalla pattuglia di Orta San Giulio, ha messo in luce una rete di furti mirati contro le attività commerciali del territorio. La cronaca si apre con un controllo all’uscita del negozio Tigotà, dove i militari hanno notato comportamenti sospetti. Le tre indagate avevano prelevato tre confezioni di detersivi senza pagare e tentavano la fuga verso un veicolo parcheggiato nelle vicinanze. La reazione dell’Arma è stata immediata: il tentativo di allontanamento è durato pochi istanti prima che le donne venissero bloccate sul posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shampoo rubato: 2.500 euro di refurtiva nel bagagliaio

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