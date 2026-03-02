Premio Bianca d’Aponte | Praga apre la 22ª edizione del concorso per cantautrici

A Praga si apre la 22ª edizione del Premio Bianca d’Aponte, un concorso dedicato alle cantautrici emergenti. La manifestazione, che si svolge in Europa, coinvolge artiste di diverse nazionalità e si concentra sulla promozione di nuove voci nel panorama musicale. La competizione rappresenta un appuntamento annuale per chi desidera farsi conoscere nel mondo della musica indipendente.

La musica delle cantautrici emergenti torna a farsi sentire in Europa grazie al Premio Bianca d’Aponte, giunto alla sua 22ª edizione. Come da tradizione, alcune vincitrici e finaliste delle precedenti edizioni saranno protagoniste di concerti in Italia e all’estero, la prima occasione quest’anno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cantautrici: al via le iscrizioni al Premio Bianca d’AponteAVERSA – Un’occasione unica per poter proporre la propria musica e le proprie parole, la propria personalità artistica e la propria esigenza...

Al Premio Bianca d’Aponte la “Mela d’oro” di Teleclub nella sezione culturaAVERSA – Il Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione di Aversa che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità, ha...

Contenuti utili per approfondire Premio Bianca.

Temi più discussi: Aversa, Agnese Valle & I miei uomini il 1 marzo all’Auditorium Bianca d’Aponte; World music: il bando del 19° Premio Andrea Parodi per artisti di tutto il mondo - Aise.it; Percoto Canta: la manifestazione canora punto di riferimento per nuovi talenti; Aversa. Agnese Valle torna all'Auditorium Bianca d'Aponte: al via il tour I Miei Uomini.

Premio Bianca d’Aponte: il 5 marzo concerto a Praga e iscrizioni aperte alla 22ª edizioneCome da tradizione, il Premio Bianca d'Aponte, da 22 anni punto di riferimento per le cantautrici emergenti e la musica di qualità, porta in primavera alcune vincitrici e finaliste delle scorse edizio ... casertaweb.com

Aversa, Agnese Valle & I miei uomini il 1 marzo all’Auditorium Bianca d’AponteAversa (Caserta) - Agnese Valle sceglie l’Auditorium Bianca d’Aponte per inaugurare, domenica 1 marzo, il nuovo tour Agnese Valle & I miei uomini. A ... pupia.tv

Festival di Sanremo: stasera cover e duetti. Torna Bianca Balti, premio a Caterina Caselli https://www.firenzepost.it/2026/02/27/festival-di-sanremo-stasera-cover-e-duetti-torna-bianca-balti-premio-a-caterina-caselli/ Cronaca, Musica, Tv, Bianca Balti, carlo cont - facebook.com facebook

Fulminacci vince (meritatamente) il Premio della Critica #Sanremo2026 x.com