In ospedale la festa di Pasqua di Adricesta con Beppe Convertini e la guardia di finanza tra sorrisi e solidarietà

Da ilpescara.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 30 marzo si svolgerà la quarta edizione della festa di Pasqua organizzata da Adricesta presso un ospedale. L’evento coinvolgerà il Comando provinciale della Guardia di Finanza e vedrà la partecipazione di Beppe Convertini, volto noto della Rai. La giornata sarà dedicata ai bambini ricoverati, con momenti di allegria e solidarietà.

Una giornata di festa e vicinanza per i piccoli pazienti ricoverati. Torna lunedì 30 marzo la festa di Pasqua promossa da Adricesta, giunta alla quarta edizione, con il coinvolgimento del Comando provinciale della Guardia di Finanza e la partecipazione del volto Rai Beppe Convertini. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 con un incontro stampa nella sede dell’associazione, nell’atrio degenti-accettazione dell’ospedale civile di Pescara. Sarà un momento di confronto con la dirigenza della Asl, le autorità e i benefattori, che contribuiranno con donazioni a sostegno del progetto dell’ambulanza neonatale. Ad accompagnare la giornata sarà Beppe Convertini, conduttore di “UnoMattina in Famiglia” e da oltre vent’anni vicino alle attività di Adricesta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

in ospedale la festa di pasqua di adricesta con beppe convertini e la guardia di finanza tra sorrisi e solidariet224
© Ilpescara.it - In ospedale la festa di Pasqua di Adricesta con Beppe Convertini e la guardia di finanza, tra sorrisi e solidarietà

Articoli correlati

Un viaggio tra le radici d’Italia con Beppe ConvertiniUn viaggio tra le radici d’Italia con Beppe Convertini Beppe Convertini attraversa i borghi più remoti per svelare rituali e misteri che rischiano di...

Scontro in diretta tv tra il figlio di Pippo Baudo e Beppe Convertini: “Bruttissimo, non mi è mai successo”. Cosa è accaduto a “La volta buona”Ci sono cose che possono avvenire solo a Sanremo, come uno scontro tra Alex Baudo, figlio del noto conduttore scomparso lo scorso 16 agosto, e Beppe...

Tutti gli aggiornamenti su In ospedale la festa di Pasqua di...

pasqua di adricesta in ospedale la festaIn ospedale la festa di Pasqua di Adricesta con Beppe Convertini e la guardia di finanza, tra sorrisi e solidarietàUna giornata di festa e vicinanza per i piccoli pazienti ricoverati. Torna lunedì 30 marzo la festa di Pasqua promossa da Adricesta, giunta alla quarta edizione, con il coinvolgimento del Comando ... ilpescara.it

pasqua di adricesta in ospedale la festaMongrassano: al via la raccolta delle uova di Pasqua da consegnare ai bambini ricoverati in pediatriaL’iniziativa solidale, promossa dall’associazione Radici e Futuro, intende portare un sorriso ai bambini dell’ ospedale Annunziata di Cosenza. cosenzachannel.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.