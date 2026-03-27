Lunedì 30 marzo si svolgerà la quarta edizione della festa di Pasqua organizzata da Adricesta presso un ospedale. L’evento coinvolgerà il Comando provinciale della Guardia di Finanza e vedrà la partecipazione di Beppe Convertini, volto noto della Rai. La giornata sarà dedicata ai bambini ricoverati, con momenti di allegria e solidarietà.

Una giornata di festa e vicinanza per i piccoli pazienti ricoverati. Torna lunedì 30 marzo la festa di Pasqua promossa da Adricesta, giunta alla quarta edizione, con il coinvolgimento del Comando provinciale della Guardia di Finanza e la partecipazione del volto Rai Beppe Convertini. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 con un incontro stampa nella sede dell’associazione, nell’atrio degenti-accettazione dell’ospedale civile di Pescara. Sarà un momento di confronto con la dirigenza della Asl, le autorità e i benefattori, che contribuiranno con donazioni a sostegno del progetto dell’ambulanza neonatale. Ad accompagnare la giornata sarà Beppe Convertini, conduttore di “UnoMattina in Famiglia” e da oltre vent’anni vicino alle attività di Adricesta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - In ospedale la festa di Pasqua di Adricesta con Beppe Convertini e la guardia di finanza, tra sorrisi e solidarietà

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