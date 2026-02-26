Scontro in diretta tv tra il figlio di Pippo Baudo e Beppe Convertini | Bruttissimo non mi è mai successo Cosa è accaduto a La volta buona

Durante la trasmissione televisiva si è verificato un acceso confronto tra il figlio di un noto conduttore e Beppe Convertini, lasciando tutti sorpresi per la spontaneità dell’episodio. L’incidente in diretta ha attirato immediatamente l’attenzione degli spettatori, creando un momento di grande sorpresa tra il pubblico presente in studio e a casa. La discussione ha suscitato commenti e reazioni tra gli spettatori che seguivano la trasmissione.

Ci sono cose che possono avvenire solo a Sanremo, come uno scontro tra Alex Baudo, figlio del noto conduttore scomparso lo scorso 16 agosto, e Beppe Convertini. Tutto ha avuto luogo nella puntata odierna di “La Volta Buona”, dove Caterina Balivo, nel glass studio a Sanremo, ospitava i due sul proprio divano. Il motivo dell’incomprensione è legato a un omaggio che il figlio di Pippo Baudo ha voluto tributare a Fausto Leali, anche lui ospite del programma. Alex Baudo ha infatti chiesto a Beppe Convertini di cedergli il proprio posto per mettersi vicino al cantante e intonargli una canzone di Otis Redding per omaggiare l’animo soul di Leali.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro in diretta tv tra il figlio di Pippo Baudo e Beppe Convertini: “Bruttissimo, non mi è mai successo”. Cosa è accaduto a “La volta buona” La Volta Buona, pagelle del 24 febbraio: Pippo Baudo, il ricordo delle star (10), Jolanda accoglie papà Francesco Renga (9)La puntata de La Volta Buona di martedì 24 febbraio si apre direttamente da Sanremo: Caterina Balivo ha accolto il pubblico dalla... La Volta Buona, le pagelle del 7 gennaio: lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi (5), il rapporto di Brigitte Bardot con il figlio (6)Dopo una puntata speciale andata in onda il giorno dell'Epifania, che ha visto tra i protagonisti anche Carlo Ponti, figlio della diva assoluta... Temi più discussi: Garlasco, scontro in diretta tv tra Cassese e Federica Panicucci sulla SIT di Stasi: Non voglio ritrattare; Fiorentina, decide un gol di Kean: ai viola la sfida salvezza contro il Pisa; LIVE Italia-USA 8-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: fondamentale vittoria nello scontro diretto, azzurri in corsa per la semifinale; Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming. Garlasco, scontro in diretta tv tra Cassese e Federica Panicucci sulla SIT di Stasi: Non voglio ritrattareDelitto di Garlasco, nuovo battibecco a Mattino Cinque tra Federica Panicucci e il colonnello Cassese. Oggetto della disputa la SIT di Stasi ... virgilio.it Askatasuna, scontro in diretta: Grimaldi contro Parenzo. Volete fare i magistrati in TVProtagonista Marco Grimaldi, che ha accusato apertamente David Parenzo e il sistema mediatico di voler trasformare i talk show in tribunali. Il riferimento è alle polemiche sulla manifestazione legata ... affaritaliani.it Il figlio di Pippo Baudo contro Beppe Convertini. Lo avrebbe criticato fuori onda perché ha improvvisato una canzone con Fausto Leali e Fausto non ricordava il testo #LaVoltaBuona #LVB #Sanremo2026 x.com A Sanremo un museo dedicato a Pippo Baudo Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #telegiornale - facebook.com facebook