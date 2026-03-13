Un viaggio tra le radici d’Italia con Beppe Convertini

Beppe Convertini esplora alcuni dei borghi più isolati d’Italia, dove si dedica a scoprire antichi rituali e tradizioni che ancora resistono nel tempo. Durante il suo viaggio, visita comunità che mantengono vive usanze secolari e documenta aspetti della cultura locale ancora poco noti. La sua attraversata rivela un patrimonio intatto, che rischia di scomparire se non preservato.

. Beppe Convertini attraversa i borghi più remoti per svelare rituali e misteri che rischiano di sparire per sempre. Disponibile a partire dal 12 novembre sia nelle librerie fisiche che negli store digitali, Rai Libri propone “ Il Paese delle tradizioni ”, l’ultima fatica letteraria di Beppe Convertini. In un’epoca dominata dalla velocità costante, dove il legame con il passato appare spesso fragile, l’autore si immerge in un’esplorazione profonda volta a riscoprire le tradizioni popolari che animano ancora il territorio italiano. Il volume si configura come un vero e proprio diario di bordo che documenta riti antichi, celebrazioni religiose, artigianato locale e sapori tipici che resistono allo scorrere del tempo all’interno delle piazze e dei centri storici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

I segreti dell’Italia vera secondo Beppe ConvertiniNella serata di ieri una sala colma di persone attente e partecipi ha seguito con entusiasmo la presentazione di Il Paese delle tradizioni, un volume...

Beppe Convertini incanta Roma con il suo nuovo capolavoro letterarioUna serata speciale dedicata alla riscoperta delle radici italiane attraverso il racconto di tradizioni secolari, sapori genuini e l’eccellenza...

Altri aggiornamenti su Beppe Convertini

Temi più discussi: Siena, tornano gli Stati Generali della Salute con eventi fino a maggio; Red carpet nella notte del noir; Anticipazioni per Linea Verde Italia del 7 marzo alle 12.25 su Rai 1: viaggio a Lecce.

Beppe Convertini: «Fiero di essere un uomo medio». La promessa alla madreBeppe Convertini si divide tra Unomattina in famiglia e il palco di Ballando con le stelle. Un palco che gli piace, che piace anche a sua madre Grazia per pur di stargli vicino è arrivata da Martina ... ilmessaggero.it

Beppe Convertini eliminato a Ballando con le stelle 2025/ Demolito dalla giuria: Hai smosso la colite!Beppe Convertini è l'eliminato della sesta puntata di Ballando con le stelle 2025: la giuria lo asfalta prima con le critiche e poi con un voto bassissimo Si è salvato per un pelo dall’eliminazione ... ilsussidiario.net

Il Paese delle Tradizioni di Beppe Convertini Presentato alla Mondadori a Piazza del Duomo, Milano Martedì 17 marzo 2026 | ore 18.00 Sarà presente il Presidente UNPLI Antonino La Spina. #proloco #unpli #ilpaesedelletradizioni - facebook.com facebook

Il figlio di Pippo Baudo contro Beppe Convertini. Lo avrebbe criticato fuori onda perché ha improvvisato una canzone con Fausto Leali e Fausto non ricordava il testo #LaVoltaBuona #LVB #Sanremo2026 x.com