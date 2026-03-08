F1 la prima doppietta della Mercedes | Russell davanti ad Antonelli in Australia Poi le Ferrari

Nel Gran Premio d’Australia di Formula 1, George Russell ha concluso in prima posizione, seguito da Kimi Antonelli, entrambi alla guida di una vettura Mercedes. Questa gara ha rappresentato la prima doppietta stagionale per la squadra tedesca. Dopo di loro, sono arrivate le Ferrari, che hanno completato il podio. La corsa si è svolta sul circuito di Albert Park a Melbourne.

Inizio di stagione nel segno della Mercedes nel Mondiale di Formula 1 2026. Il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio d’Australia, disputato sul circuito di Albert Park a Melbourne, precedendo il compagno di squadra, l’italiano Kimi Antonelli. Le due Frecce d’Argento, già protagoniste nelle qualifiche del sabato con la prima fila, hanno confermato la loro superiorità anche in gara, conquistando una netta doppietta nella prova inaugurale della stagione. Ferrari sul podio Alle spalle delle Mercedes hanno chiuso le due Ferrari: al terzo posto il monegasco Charles Leclerc, seguito dal compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - F1, la prima doppietta della Mercedes: Russell davanti ad Antonelli in Australia. Poi le Ferrari F1 GP Australia 2026: Russell vince davanti ad Antonelli, doppietta Mercedes. Leclerc sul podio, rimonta VerstappenLa prima gara della nuova era della Formula 1 si apre con una doppietta Mercedes nel GP d’Australia 2026. Gp d’Australia, doppietta Mercedes in qualifica: Russell in pole davanti ad AntonelliLa corsa alla pole position del Gran Premio d’Australia ha confermato le indicazioni emerse nei test e nelle prove libere. Tutti gli aggiornamenti su F1 la prima doppietta della Mercedes.... Temi più discussi: F1: in Australia prima fila Russell-Antonelli, é dominio Mercedes.; F1, qualifiche Gp d'Australia: Russell in pole, Leclerc quarto. HIGHGLIGHTS; Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell che batte Antonelli. Leclerc sul terzo gradino del podio, quarto Hamilton; GP Australia, Russell batte Kimi, 1-2 Mercedes. Podio Leclerc, Lewis 4° - Risultati - Formula 1. Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: doppietta Mercedes a Melbourne, Leclerc sul podio davanti ad HamiltonCalato il sipario sul GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto ... oasport.it GP Australia, alba Mercedes: Russell vince su Antonelli. Ma la Ferrari c'è: Leclerc a podio, Hamilton 4°Il racconto in diretta del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul circuito di Melbourne. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 8 m ... sport.virgilio.it F1 LIVE Australia: caccia alle Mercedes. Leclerc in seconda fila. Alle 5 il via x.com Per quanto fosse stato largamente anticipato, lo strapotere dimostrato dalla Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia ha ridimensionato le ambizioni di tutti i team, Ferrari inclusa, che tanto bene si era comportata nei test pre-stagionali. A Frederic - facebook.com facebook