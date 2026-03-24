C’è un dramma nel dramma nel centrodestra per la sconfitta al referendum sulla giustizia. Ed è la tragicommedia all’interno di Forza Italia. Lo scossone arriva verso la fine del pomeriggio quando la Rai trasmette un sondaggio Opinio con le stime di voto partito per partito. Ebbene, da quei dati si nota che il partito di centrodestra i cui elettori hanno espresso più voti per il No sarebbe proprio FI: addirittura il 17,9 per cento (quasi il 18) dei voti azzurri sono andati al No, seguiti dal 14,1 per cento dei leghisti e dall’11,2 per cento dei meloniani. Antonio Tajani (Imagoeconomica). La delusione di Marina e Pier Silvio. Chi l’avrebbe mai... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I No in Forza Italia: berluscones tra accuse incrociate e resa dei conti

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Una selezione di notizie su Forza Italia

Temi più discussi: Non solo centrosinistra: da Forza Italia a Lega e Azione, da quali partiti sono arrivati i voti per il no; Psicodramma Forza Italia. Marina Berlusconi delusa sente Meloni; Referendum, il bicchiere mezzo pieno di Forza Italia: Il No vince in Italia, ma Sondrio premia il Sì; Elezioni Comunali, lo strappo di Forza Italia: Nomi non convincenti, a Salerno andremo per la nostra strada.

Non solo centrosinistra: da Forza Italia a Lega e Azione, da quali partiti sono arrivati i voti per il noQual è la mappa degli elettori che il 22 e il 23 marzo hanno determinato la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia? Senza ... msn.com

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Elio Della Patrona, Forza Italia: ''Referendum, a Sondrio ha vinto il Sì. Sarà importante tenerne conto'' #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

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