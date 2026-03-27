In Cdm arriva la riforma del Tuf per rendere i mercati finanziari più competitivi Obiettivi e rischi

Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del Testo Unico della Finanza che mira a rendere i mercati finanziari italiani più competitivi. La discussione, inizialmente prevista in una data precedente, è stata rinviata di un giorno, generando qualche preoccupazione tra i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La decisione finale sulla riforma è attesa per oggi, ultimo giorno utile per la sua approvazione.

Meno costi regolamentari per chi si quota. Ma Icgn, il network dei fondi da 90.000 miliardi, teme tutele più deboli per soci di minoranza e prezzi più bassi Il taglio fiscale sui carburanti è di circa 0,25 euro, ma il calo del prezzo è più piccolo. Problemi d'accisa Ieri il rinvio di un giorno del Consiglio dei ministri ha creato un po’ di apprensione al Mef, perché così si arriva all’ultimo giorno disponibile per l’approvazione della riforma del Tuf: oggi, infatti, scade la delega al governo che peraltro era stata prorogata l’anno scorso fino, appunto, al 27 marzo 2026. Se non ci saranno intoppi, il Cdm oggi approverà una riforma a cui... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Cdm arriva la riforma del Tuf per rendere i mercati finanziari più competitivi. Obiettivi e rischi Articoli correlati Finanza, ad aprile summit a Napoli sulla riforma del TUF“Sono molto lieto di accogliere a Napoli la comunità scientifica del diritto dell’economia” dichiara Rossano “per discutere della riforma del TUF e... Leggi anche: Mercati finanziari: in Italia investe solo 1 donna su 10 Contenuti utili per approfondire Cdm arriva Discussioni sull' argomento Decreto fiscale in CDM: le novità in arrivo; Decreto Fiscale 2026, quali sono le novità in arrivo; CDM PARACICLISMO – Doppietta d’oro per il tandem, argento di Cretti; SCOCCA L’ORA DI TOMASONI! FEDERICO DOMINA A CRAIGLEITH E CENTRA LA PRIMA VITTORIA IN CDM. L'epilogo della CdM di sci di fondo femminile parla ancora svedese, con un'altra doppietta dopo la 10 km TC di venerdì (oltre alla tripletta nella sfida di sabato): nella mass start sui 20 km a skating non arriva il tris sulle nevi dello stato di New York per Linn Sva - facebook.com facebook SULLO STRETTO ARRIVA LA STRETTA – LA RAGIONERIA DELLO STATO CORREGGE IL DECRETO INFRASTRUTTURE... x.com