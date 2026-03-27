In Cdm arriva la riforma del Tuf per rendere i mercati finanziari più competitivi Obiettivi e rischi

Da ilfoglio.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del Testo Unico della Finanza che mira a rendere i mercati finanziari italiani più competitivi. La discussione, inizialmente prevista in una data precedente, è stata rinviata di un giorno, generando qualche preoccupazione tra i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La decisione finale sulla riforma è attesa per oggi, ultimo giorno utile per la sua approvazione.

Meno costi regolamentari per chi si quota. Ma Icgn, il network dei fondi da 90.000 miliardi, teme tutele più deboli per soci di minoranza e prezzi più bassi Il taglio fiscale sui carburanti è di circa 0,25 euro, ma il calo del prezzo è più piccolo. Problemi d'accisa Ieri il rinvio di un giorno del Consiglio dei ministri ha creato un po’ di apprensione al Mef, perché così si arriva all’ultimo giorno disponibile per l’approvazione della riforma del Tuf: oggi, infatti, scade la delega al governo che peraltro era stata prorogata l’anno scorso fino, appunto, al 27 marzo 2026. Se non ci saranno intoppi, il Cdm oggi approverà una riforma a cui... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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