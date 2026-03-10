Mercati finanziari | in Italia investe solo 1 donna su 10

In Italia, solo una donna su dieci investe nei mercati finanziari, secondo una ricerca di XTB. La percentuale di donne investitrici nel nostro paese è inferiore rispetto a quella di altri Stati europei come Romania, Portogallo e Repubblica Ceca, dove le quote sono rispettivamente del 22%, 19% e 16%. I dati evidenziano una disparità di genere nel settore degli investimenti finanziari.

Solo una donna su dieci investe nei mercati finanziari in Italia. È quanto emerge da una ricerca d a XTB che sottolinea che si tratta di una cifra inferiore rispetto ad altri Paesi europei come la Romania (22%), il Portogallo (19%) e la Repubblica Ceca (16%). “Se in Italia la percentuale di donne che investono nei mercati resta ancora limitata e stabile, a livello globale la partecipazione femminile continua invece a crescere. Questo indica che si sta attivando un movimento internazionale verso una maggiore inclusione finanziaria, che anche il nostro Paese può cogliere e sostenere.”, ha dichiarato Gaia Zerbola, Marketing & Partnerships Manager di XTB. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

