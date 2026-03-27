In Brasile-Francia c'è stato il primo hydration break in vista dei Mondiali e non è andato bene

Durante l'amichevole tra Brasile e Francia è stato sperimentato per la prima volta il nuovo

Ai Mondiali 2026 in ogni tempo di tutte le partite ci sarà una pausa dopo 22 minuti e 30 secondi. Ciò è stato sperimentato durante l'amichevole di lusso Brasile-Francia. Il CT Deschamps non apprezza la novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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