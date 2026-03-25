Marco Verratti e il paradosso sull'Italia ai Mondiali che in Francia definiscono incredibile

Marco Verratti è il calciatore italiano che, dal 2014, ha disputato l’unica partita della Nazionale in una Coppa del Mondo. In Francia, viene definito “incredibile” il fatto che nessun altro giocatore azzurro abbia partecipato a un Mondiale negli ultimi nove anni. Verratti, inoltre, è il più giovane a aver giocato un match in questa competizione tra i rappresentanti della Nazionale italiana.

Dal 2014 nessun giocatore della Nazionale Italiana ha più giocato un Mondiale e per questo motivo Marco Verratti è il calciatore azzurro più giovane ad aver giocato una partita della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Insieme a Marco Verratti quella sera c’era anche lui. In pochi lo riconosceranno. Estate 2011 - Pineta club, Es Pujols- Formnetera - facebook.com facebook