Progetto europeo per salvare il fratino | Parco San Rossore protagonista

Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli partecipa al progetto europeo LIFE Natura “ALEXANDRO” per salvare il Fratino, una piccola specie di uccello in via di estinzione. La causa principale è la diminuzione degli habitat naturali causata dall’urbanizzazione e dall’agricoltura intensiva. Il progetto mira a ripristinare le zone di nidificazione e a monitorare gli avannotti. A Pisa, gli esperti collaborano con le autorità locali per proteggere questa specie vulnerabile e garantire la sua sopravvivenza futura.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è tra le cinque aree protette coinvolte nel progetto europeo LIFE Natura “ALEXANDRO” per la tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus) in Italia e Croazia. Un’importante iniziativa per la conservazione delle nostre coste e della loro biodiversità, a partire dalla salvaguardia di questo piccolo uccello in pericolo di estinzione, che risiede e nidifica sulle coste sabbiose italiane ed europee. Il progetto è stato presentato oggi, martedì 17 febbraio, a Marina di Massa. “Grazie al finanziamento disponibile sono previsti interventi per 184mila euro a Marina di Vecchiano e alla Lecciona per rendere gli accessi alla spiaggia più rispettosi dell'ambiente dunale e delle aree dove il fratino potenzialmente può nidificare, in continuità con le iniziative intraprese negli ultimi 20 anni a partire dal progetto LIFE Dunetosca che aveva permesso di realizzare i primi percorsi di accesso all'arenile compatibili con la protezione della biodiversità - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - Oltre alle azioni strutturali, saranno programmati eventi di informazione e sensibilizzazione per potenziare le attività già portate avanti dalle associazioni ambientaliste (Legambiente Pisa, LIPU, WWF Alta Toscana) ed dal Centro Ornitologico Toscano in accordo con l'Ente Parco ed il Comune di Vecchiano, concentrati particolarmente nel periodo estivo durante il quale le aree di nidificazione saranno delimitate e segnalate”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto europeo per salvare il fratino: Parco San Rossore protagonista

