Agroalimentare e turismo integrato nasce in Sicilia una realtà da oltre 7mila imprese

In Sicilia si consolidano nuove sinergie tra agroalimentare e turismo, con oltre 7.000 imprese coinvolte. La fusione tra i distretti delle Filiere e dei territori di Sicilia in rete e del Sud-Est Sicilia 'Etna - Val di Noto' è stata ufficializzata in una cerimonia presso la Camera di commercio locale. L’operazione mira a rafforzare la collaborazione tra settori e territori, creando una realtà più strutturata.

È stata ufficializzata nella sede cittadina della Camera di commercio del Sud -Est Sicilia la fusione per incorporazione del distretto delle Filiere e dei territori di Sicilia in rete e del distretto del Sud-Est Sicilia 'Etna - Val di Noto' che darà vita alla più grande realtà aggregativa di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Lavoro: oltre 500mila imprese italiane dipendono da manodopera straniera, turismo e agricoltura in prima linea.

Turismo: brindisi di fine anno al Lido Varca d’Oro, nasce un nuovo Consorzio di imprese turisticheLa Riviera Flegrea Domizia saluta l’arrivo del nuovo anno con un appuntamento che unisce tradizione e prospettive di sviluppo.

Temi più discussi: In Sicilia grande realtà aggregativa di imprese dell'Agroalimentare e turismo integrato; Il ruolo del turismo in Made in Italy 2030; Il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, Sponsor di Milano Cortina 2026, accende i riflettori sul territorio e le sue eccellenze; Genova e Bilbao allargano il perimetro della Blue economy - EFA News.

Agroalimentare e turismo integrato, in Sicilia nasce realtà da 7.650 impreseE' stata ufficializzata nella sede di Catania della Camera di commercio del Sud -Est Sicilia la fusione per incorporazione del distretto delle Filiere e dei territori di Sicilia in rete e del distrett ... ansa.it

Agroalimentare e turismo integrato, oltre 7600 imprese tra Ragusa, Siracusa e Catania danno vita alla più grande realtà aggregativa tra filiere, consorzi e distretti produttiviInsieme portano in ‘dote’ un patrimonio produttivo di 7650 imprese e 17 mila e 500 addetti di imprenditori agricoli ... siracusanews.it

Sicilia, un’alleanza di fuoco e pietra lavica: nasce il maxi-distretto che unisce agroalimentare e turismo Una fusione che cambia la mappa delle filiere: oltre settemila imprese sotto un’unica regia tra l’Etna e il Val di Noto, con l’obiettivo di spingere qualità, expor - facebook.com facebook

#Agroalimentare. L’ #EmiliaRomagna a #Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un intero territorio tra Dop economy, export e turismo. @mdepascale: “Un’unica narrazione che tiene insieme economia, cultura e comunità" La #notizia x.com