Impossibile parlare con Azaz e Browne dopo le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 afferma Hallgrimsson

Da justcalcio.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, l’allenatore di una nazionale ha dichiarato che non sarà possibile parlare con i giocatori Azaz e Browne. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals e risale a poche ore fa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa impossibilità o sulle circostanze che impediscono i contatti.

2026-03-27 03:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore della Repubblica d’Irlanda Heimir Hallgrimsson afferma che la sua squadra sente “solo dolore” dopo che la loro candidatura per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 si è conclusa con una sconfitta in casa della Repubblica ceca che “non è stata una bella partita di calcio”. Matej Kovar ha negato Finn Azaz e Alan Browne ai rigori mentre i padroni di casa, che avevano recuperato da due gol in svantaggio per pareggiare 2-2 dopo i tempi supplementari alla Fortuna Arena, avanzavano alla finale degli spareggi con una sola gara in casa della Danimarca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

impossibile parlare con azaz e browne dopo le qualificazioni alla coppa del mondo fifa 2026 afferma hallgrimsson
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