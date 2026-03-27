Impossibile parlare con Azaz e Browne dopo le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 afferma Hallgrimsson

Dopo le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, l’allenatore di una nazionale ha dichiarato che non sarà possibile parlare con i giocatori Azaz e Browne. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals e risale a poche ore fa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa impossibilità o sulle circostanze che impediscono i contatti.

2026-03-27 03:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore della Repubblica d’Irlanda Heimir Hallgrimsson afferma che la sua squadra sente “solo dolore” dopo che la loro candidatura per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 si è conclusa con una sconfitta in casa della Repubblica ceca che “non è stata una bella partita di calcio”. Matej Kovar ha negato Finn Azaz e Alan Browne ai rigori mentre i padroni di casa, che avevano recuperato da due gol in svantaggio per pareggiare 2-2 dopo i tempi supplementari alla Fortuna Arena, avanzavano alla finale degli spareggi con una sola gara in casa della Danimarca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Impossibile” parlare con Azaz e Browne dopo le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, afferma Hallgrimsson Articoli correlati Leggi anche: Report, risultati e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 Chi è in testa alla classifica dei migliori marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo UEFA 2026?2026-03-26 00:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La corsa per la Scarpa d’Oro in Europa...