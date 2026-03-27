Impact 26.032026 L’attacco di Eddie Edwards

Il 26 marzo 2026 si è svolto un evento di wrestling in cui si sono affrontati Mustafa Ali e BDE in un match che ha ricevuto una valutazione di 2,5 su 5. L'incontro è stato descritto come un buon inizio, con una performance soddisfacente da parte di entrambi i wrestler. La serata ha visto anche l’attacco di Eddie Edwards, senza ulteriori dettagli sulla sua azione.

MUSTAFA ALI vs BDE (2,5 5) Un buon opener che si prende la sufficienza piena grazie alla buona performance registrata dai due contendenti. Mustafa vince, ma BDE riesce a dargli comunque filo da torcere (molto positivo come la TNA sta gestendo lo youtuber). Nel post-match l’intero Order 4 decide di attaccare senza remore BDE e il suo partner, Rich Swann. In salvo dei due giungono prima Trey Miguel, poi Jada Stone e, dopo un iniziale vantaggio dei buoni, Agent 0 cerca di rimettere le carte in favore della stable, ma Jada viene tratta in salvo appena in tempo da Miguel. Servirà attendere Sacrifice per lo scontro tra le parti. VINCITORE: MUSTAFA ALI JEFF HARDY vs BRIAN MYERS (2,5 5) Anche qui piena sufficienza per due veterani del ring e della TNA stessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 26.03.2026 L’attacco di Eddie Edwards Articoli correlati Impact 19.03.2026 Un altro sacrificioFRANKIE KAZARIAN vs HOME TOWN MAN (1,5 / 5)Livello basso per un opener, il quale concentra gran parte dell’interesse nelle fasi finali, dove la... Impact 05.03.2026 Ristabilire ciò che è giustoTNA KNOCKOUTS WORLD TITLE MATCH: ARIANNA GRACE (C) vs JODY THREAT (1 / 5)Un match brutto come brutta sa essere l’attuale campionessa in-ring. TNA Wrestling 02/05/26 Results- Moose Returns, System Attacks Hardys, Mustafa Ali Attacks Women