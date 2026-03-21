Impact 19.032026 Un altro sacrificio

Il match tra Frankie Kazarian e un lottatore locale si è svolto il 19 marzo 2026. Si è trattato di un incontro di livello basso, con un punteggio di 1,5 su 5, ed è stato scelto come apertura dell’evento. La lotta si è concentrata principalmente su azioni poco complesse e si è conclusa senza colpi di scena significativi.

FRANKIE KAZARIAN vs HOME TOWN MAN (1,5 5) Livello basso per un opener, il quale concentra gran parte dell’interesse nelle fasi finali, dove la presenza di AJ Francis prima ed ELIJAH poi, ravviva la situazione e fa gioire il pubblico, specie per la vittoria di HTM ottenuta grazie ad un roll up sull’ex World Champion. VINCITORE: HOME TOWN MAN BACKSTAGE: Gia Miller intervista l’ex Knockouts World Champion, Lei Ying Lee, la quale ribadisce come Arianna Grace abbia letteralmente rubato l’opportunità di affrontarla e successivamente il titolo stesso. Lee ribadisce di avere una rematch clause e questa sera, nel tag team previsto in card insieme a Xia Brookside, dimostreranno quanto la cinese meriti di nuovo un occasione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 19.03.2026 Un altro sacrificio Articoli correlati Impact 05.03.2026 Ristabilire ciò che è giustoTNA KNOCKOUTS WORLD TITLE MATCH: ARIANNA GRACE (C) vs JODY THREAT (1 / 5)Un match brutto come brutta sa essere l’attuale campionessa in-ring. Risultati e highlights di TNA iMPACT! del 19 febbraio 2026Questo riepilogo sintetico presenta i risultati dell’ultima puntata di Thursday Night iMPACT!, andata in onda il 19 febbraio 2026. TESTIMONIO IMPACTANTE PASTOR MURIO FUE AL INFIERNO Y VIO 8 PASTORES CONDENADOS #jesus #cristo #dios Una raccolta di contenuti su Impact 19 03 2026 Un altro sacrificio Discussioni sull' argomento Tra Glocal Impact Network e Università Telematica IUL accordo di collaborazione; CAS Announces 2026 CAS Future Leaders; Con Chuck Norris se ne va anche il primo meme italiano: la storia del duro più amato del web; Risultati TNA IMPACT 19-03-2026. Caro carburanti: accise ridotte dal 19 marzo 2026 per 20 giorniApproda nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 il D.L. n. 33 del 18 marzo 2026 contenente disposizioni urgenti in materia di ... ipsoa.it L’Alto Adige è stato promosso da Arram Kim, responsabile ’Impact and Legacy’ dei Giochi Olimpici del Cio, per il modo... Leggi l'articolo #AltoAdige facebook Dell'Oro Group on AI's impact on RAN @capacitymedia #CapacityMedia #TwitterDailyBlog #DataStorage #ExecutiveSearch #CapacityTV #5GCoverage x.com