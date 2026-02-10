Fabrizio Biasin rivela di aver sempre desiderato vedere Allegri alla guida dell’Inter, soprattutto dopo l’addio di Inzaghi. Durante il podcast 'Numer1', il giornalista ha spiegato che sarebbe stato interessante seguire un suo possibile approdo in nerazzurro, sottolineando quanto lo stesso Allegri sia stato spesso vicino a club importanti.

Nei suoi primi otto mesi di mandato, Massimiliano Allegri è già riuscito a trasformare il Milan, plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, oggi i rossoneri sono finalmente tornati nella zona più alta della classifica. Il lavoro dell'allenatore toscano non è passato inosservato neanche dall'altra sponda del naviglio: Fabrizio Biasin ha espresso parole di stima e rispetto nei suoi confronti, raccontando di come gli sarebbe piaciuto vedere Allegri sulla panchina dell'Inter. Fabrizio Biasin, giornalista sportivo di comprovata fede nerazzurra, ha parlato di Allegri nel suoi intervento a 'Numer1', il podcast condotto da Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin rivela: “Mi sarebbe piaciuto vedere Allegri all’Inter dopo l’addio di Inzaghi”

