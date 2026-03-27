Durante una recente intervista al podcast Sky Calcio Unplugghed, l’attaccante attualmente in forza al Paris FC ha espresso un apprezzamento per il giovane calciatore Francesco Pio Esposito, sottolineando la sua soddisfazione per i progressi fatti. La conversazione si è concentrata sui rapporti tra i due e sui miglioramenti del talento emergente nel corso delle ultime settimane.

Inter News 24 Immobile al podcast Sky Calcio Unplugghed, oggi in forza al Paris FC, e ha speso bellissime parole per Francesco Pio Esposito. Ciro Immobile è intervenuto durante il podcast Sky Calcio Unplugghed, oggi in forza al Paris FC, e ha speso bellissime parole per Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 sta diventando un punto fermo anche della Nazionale Italiana. LE PAROLE «Io ho un debole per Pio! L’avevo già detto in qualche intervista in passato, dicevo che dei giovani in crescita era quello che mi piaceva di più. Sono contento del progresso che sta facendo: gioca in una grande squadra e questo lo avvantaggia, ma ieri quando è entrato l’ho visto bene e sono contento per lui». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Immobile: «Ho un debole per Pio. Sono contento del progresso che sta facendo»

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