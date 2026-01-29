Canzi | Sono contento per Thomas che ha sofferto tanto lei è impeccabile ma io sono pagato per scegliere Ecco come sta Rosucci

Max Canzi si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli. Ha detto di essere felice per Thomas, che ha sofferto molto, e ha lodato Rosucci per la sua prestazione. Poi ha spiegato che il suo ruolo è quello di scegliere e decidere chi scendere in campo, senza lasciarsi influenzare troppo dalle emozioni. Ha anche aggiornato sulle condizioni di Rosucci, che sta bene.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della sfida vinta con il Napoli. Le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della vittoria con il Napoli valsa le semifinali di Coppa Italia. COS'HA DETTO NELL'INTERVALLO – « Ho detto di migliorare la precisione, stavamo facendo una buona gara con molte imprecisioni sull'ultimo passaggio. Non viene fatto apposta ma bisognava prestare più attenzione. Quando le cose non ti riescono devi cercare di farle semplici, poi prendi fiducia».

