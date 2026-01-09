Contrasto all' immigrazione illegale rimpatriato dalla polizia dorica un 35enne irregolare sul territorio nazionale

Nella giornata di ieri, la polizia di Ancona ha eseguito il primo rimpatrio del 2026 di un 35enne di origini peruviane irregolare sul territorio italiano. Questa operazione rientra nelle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, volte a garantire il rispetto delle normative vigenti. Il rimpatrio rappresenta un intervento volto a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

ANCONA - Nell'ambito dell'attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, nella giornata di ieri la polizia ha effettuato il rimpatrio – il primo dell’anno 2026 - di un 35enne di origini peruviane irregolare sul territorio nazionale.L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Questura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

