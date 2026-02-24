Processo per l' omicidio del brigadiere Legrottaglie | verso un dibattimento più snello

Il tentativo di semplificare il processo per l'omicidio del brigadiere Legrottaglie nasce dalla decisione di integrare nel fascicolo molti atti dell'indagine. Durante l'udienza di oggi, martedì 24 febbraio 2026, le parti hanno concordato di accelerare i tempi eliminando alcune discussioni superflue. Questa scelta mira a ridurre i passaggi procedurali e a rendere il dibattimento più diretto. Si attende ora il via libera ufficiale per avviare la fase successiva.

Accordo tra le parti per l'acquisizione degli atti di indagine. L'unico imputato è Giannattasio, accusato di concorso nel delitto e di altre ipotesi. Colui che sparò materialmente, Michele Mastropietro, morì in uno scontro a fuoco BRINDISI - Verso un dibattimento “più snello” e dunque più rapido: nell'udienza di oggi, martedì 24 febbraio 2026, è stato raggiunto l'accordo tra le parti processuali per far confluire nel fascicolo buona parte degli atti dell'indagine relativa all'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Fermo restando che la corte d'assise presieduta dal giudice Maurizio Saso (a latere: Ambrogio Colombo) potrà richiedere ulteriori approfondimenti, qualora lo ritenesse necessario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Omicidio brigadiere Legrottaglie, via al processo: i Ministeri sono parte civile

Processo per il tentato omicidio dell'ex compagna di Fallarino, slitta l'apertura del dibattimento

