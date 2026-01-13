Forlì più cauto E più solido Porta finalmente inviolata

Il Forlì si conferma solido e affidabile, ottenendo un pareggio tra le mura del Ravenna nella 102ª sfida tra le due squadre. La squadra forlivese ha dimostrato solidità e compattezza, mantenendo inviolata la propria porta contro un avversario desideroso di riscatto dopo le recenti sconfitte. Un risultato che rafforza la posizione del Forlì, sottolineando l’importanza di una prestazione attenta e equilibrata.

Un ottimo punto, di qualità, portato a casa dal derby in casa del Ravenna. Sabato, nella 102ª sfida tra le due cugine, il Forlì ha bloccato sul nulla di fatto un Ravenna voglioso di riscatto dopo i due consecutivi ko di fine dicembre. Per Petrelli & Co. un'iniezione di fiducia necessaria dopo il momento no con la conquista di soli 4 punti negli ultimi 8 match. Al cospetto di una delle due dominatrici del girone B, il Forlì ha replicato la buona ma sfortunata prova casalinga con l'Arezzo neocapolista, partita persa 1-2 a tempo scaduto. Il risultato positivo al 'Benelli' è arrivato al termine di una gara giocata alla pari e in cui l'undici di Miramari ha fornito una prova di sostanza, concedendo poche occasioni alla squadra di Marchionni.

