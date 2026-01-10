Neve e grandine a Roma fiocchi sui Castelli Romani | imbiancate le vette intorno alla Capitale

Questa mattina, Roma e i suoi dintorni hanno registrato precipitazioni di grandine e freddo intenso, con neve che ha interessato alcune aree dei Castelli Romani. Le vette circostanti, solitamente meno soggette a queste condizioni, si sono coperte di uno spesso strato bianco. Ecco una panoramica delle località e delle alture interessate da questa ondata di maltempo, in un sabato di gennaio caratterizzato da temperature insolitamente basse.

Grandine e freddo a Roma, neve sulle porte della capitale: quali sono le vette e i comuni innevati in questo sabato di gennaio. Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Allerta gialla per 5 regioni del centro - sud. Neve a bassa quota al nord e venti di burrasca - Costarella, Protezione civile: Scossa profonda ma non si segnalano danni; Neve, prima sfiocchettata del 2026 ai Castelli Romani: brevi nevicate tra Rocca di Papa, Rocca Priora e Monte Porzio; Spolverata di neve a Bolzano, 15 cm in val di Roia a passo Resia. Neve a Roma, il video dei primi timidi fiocchi anche sulla Capitale: temperature sotto zero e cielo grigio - Sicuramente il nevischio che si nota oggi, mentre in tutta Italia la neve è caduta copiosa anche in città più inaspettate, come Firenze, è poca cosa rispetto al sogno che attrae turisti e curiosi.

Freddo polare a Roma, ipotesi fiocchi di neve in città: le previsioni del weekend - Le previsioni meteo per il fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026 ... fanpage.it

Quando Roma si veste di bianco: i primi fiocchi di neve stregano la Capitale con un freddo da brividi - NeveARoma #Ciampino #InvernoRomano Quando si parla di Roma e neve, le reazioni oscillano tra l’entusiasmo e la pura incredulità. lacronacadiroma.it

Oltre a pioggia e neve c'è anche la grandine che accompagna le precipitazioni al Centro-Sud. Questa la situazione poco fa a Baronissi (Salerno). Foto di Alfonso Nastri #grandine #3BMeteo - facebook.com facebook

Aerei dirottati, alberi caduti, neve e grandine: disagi per vento forte e freddo in Sardegna x.com

