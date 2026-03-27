Ilary Blasi la frecciatina a Totti al Grande Fratello Vip | L’hanno sentito tutti

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, una frase attribuita a Ilary Blasi ha attirato l’attenzione di pubblico e media, suscitando discussioni sui social. La conduttrice avrebbe pronunciato una battuta rivolta a un partecipante, che sarebbe stata percepita come una frecciatina nei confronti di un ex partner. La frase è stata ascoltata da tutti i presenti in studio e condivisa online, generando commenti e reazioni immediati.

Il mondo della televisione italiana regala spesso momenti di grande intrattenimento che superano i confini del semplice copione, trasformandosi in veri e propri casi mediatici che infiammano i social network. Durante una delle recenti puntate del Grande Fratello, trasmesso in prima serata su Canale 5, si è consumato un siparietto che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti di gossip. Al centro della scena non c’erano solo i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma anche la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Cesara Buonamici, protagoniste di uno scambio di battute che ha richiamato inevitabilmente la lunga e chiacchierata storia d’amore tra la showgirl e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ilary Blasi, la frecciatina a Totti al Grande Fratello Vip: “L’hanno sentito tutti” Articoli correlati Grande Fratello Vip, la frecciatina di Ilary Blasi a Totti in diretta (coinvolgendo Bastian Muller)Che Ilary Blasi fosse regina di ironia lo sapevamo bene, ma al Grande Fratello Vip la conduttrice ha dato prova di saper ironizzare anche suoi suoi... Grande Fratello Vip, Ilary Blasi dà l’annuncio. Poi la battuta su Totti: “Ero esperta”Il Grande Fratello Vip cambia il giorno della messa in onda settimanale, ma solo per una volta: la quinta puntata non va in onda martedì 31 marzo,... Aggiornamenti e notizie su Ilary Blasi Temi più discussi: Grande Fratello Vip, la frecciatina di Ilary Blasi a Totti in diretta (coinvolgendo Bastian Muller); GF Vip, Ilary Blasi emozionata in avvio: Un ritorno a casa. Selvaggia Lucarelli manda una frecciata alla Rai; Grande Fratello Vip 2026, la frecciata di Selvaggia Lucarelli alla Rai: A Mediaset si mangia, dall'altra parte...; Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli punge Ilary Blasi (e Francesco Totti): Alessandra Mussolini? Come vedere l'ex alla sentenza di... Ilary Blasi, parole scomode su Totti in diretta tv. Cala il gelo al Grande Fratello VipIl calcio e Francesco Totti al centro della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, l'intervento di Cesara Buonamici infastidisce Ilary Blasi ... corrieredellosport.it Grande Fratello Vip, la frecciatina di Ilary Blasi a Totti in diretta (coinvolgendo Bastian Muller)Se nella prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi aveva ironizzato sulla villa all’Eur (al centro di un litigio con Totti) e sul caffè preso con Cristiano Iovino, anche nel secondo appuntame ... dilei.it L’ennesimo assist sprecato per dare una mano a Ilary Blasi - facebook.com facebook L'amica di Ilary Blasi vicina a Bastian Muller, Totti aveva chiesto all’ex moglie di non vederla più x.com