Lunedì 30 marzo andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, spostandosi temporaneamente dal consueto giorno di programmazione, che è il martedì. La conduttrice ha annunciato questa modifica durante la trasmissione, aggiungendo una battuta su Totti, dichiarando di essere “esperta” in alcune situazioni. La decisione riguarda esclusivamente questa settimana, mentre il programma riprenderà il suo normale palinsesto successivamente.

Il Grande Fratello Vip cambia il giorno della messa in onda settimanale, ma solo per una volta: la quinta puntata non va in onda martedì 31 marzo, bensì lunedì 30 marzo. Ilary Blasi ha così confermato la notizia arrivata poche ore prima della partenza della puntata. Il motivo di questo spostamento? L’Italia e la partita per la qualificazione ai Mondiali 2026, dove manchiamo da 12 anni con la Nazionale maschile. Poi, durante il confronto tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario, è arrivata una battuta sul calcio. e il pensiero è volato subito all’ex Totti. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi dà l’annuncio. Piccolo cambio di programma nel palinsesto Mediaset, che ha scelto di spostare il Grande Fratello Vip dal martedì al lunedì per la finale dei play-off per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Ilary Blasi dà l’annuncio. Poi la battuta su Totti: “Ero esperta”

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