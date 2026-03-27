Il video onboard di Alonso in Giappone mostra le vibrazioni pericolose dell'Aston Marin | trema anche ferma
Durante le prove libere in Giappone, il video onboard di Alonso ha mostrato vibrazioni molto forti dell'Aston Martin, che si manifestano anche a vettura ferma. L'asturiano ha effettuato una partenza dal rettilineo principale, e le immagini hanno evidenziato le oscillazioni pericolose della monoposto durante il tentativo.
Durante la sessione di prove libere in Giappone, l'asturiano ha provato una partenza dal rettilineo principale: la telecamera di bordo dell'AMR26 ha confermato la situazione critica della monoposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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