Il direttore tecnico di Aston Martin ha spiegato che le vibrazioni provenienti dalla power unit possono causare danni ai nervi delle mani dei piloti. Durante le prove, Alonso non ha superato i 25 giri a causa di queste problematiche, che si ritiene possano influire sulla sicurezza e sulla salute dei piloti. La questione riguarda sia Alonso che Stroll, entrambi coinvolti in questa situazione.

Il problema sembra proprio più grave del previsto. Alla vigilia del debutto stagionale a Melbourne, l’ambizioso progetto Aston Martin-Honda si trova ad affrontare una crisi che mette in dubbio la partecipazione stessa dei piloti all'intera durata della gara. Il direttore tecnico Adrian Newey ha lanciato un allarme inquietante: le estreme vibrazioni generate dalla nuova power unit Honda potrebbero causare lesioni permanenti ai nervi delle mani di Fernando Alonso e Lance Stroll. Secondo quanto rivelato da Newey oggi a Melbourne, le vibrazioni si trasmettono dal motore al telaio e arrivano direttamente alle dita dei piloti attraverso lo sterzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aston Martin, Newey: "Le vibrazioni possono far male alle mani dei piloti". E Alonso non va oltre 25 giri...

L'Aston Martin di Newey è già in crisi? Alonso: "È complicato. Ma calma, le sfide erano note"

L'Aston Martin "si smonta in pista": Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle mani

