Il quotidiano britannico Times ha commentato l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, sottolineando che il risultato ha chiaramente mostrato perché la nazionale italiana non partecipa alla competizione dal 2014. La stampa inglese, tra cui Telegraph, Guardian e ora Times, ha evidenziato che l’Italia ha eliminato l’Irlanda del Nord, suscitando reazioni e analisi nel Regno Unito.

Agli inglesi proprio non sembra andare giù che l’Italia abbia sbattuto fuori l’ Irlanda del Nord. Dopo il Telegraph e il Guardian, ecco il Times. Italia-Irlanda del Nord, ecco l’analisi del Times. Questa prestazione dell’Italia ha reso evidente il motivo per cui non partecipa a un Mondiale dal 2014 — e la loro prova imperfetta renderà la sconfitta ancora più difficile da digerire per l’Irlanda del Nord. Non c’è nulla di cui vergognarsi nell’uscire di scena contro una squadra 57 posizioni più in alto nel ranking mondiale, ma l’Italia somiglia più al paese che ha perso i playoff nelle ultime due campagne mondiali che ai quattro volte campioni del mondo, e l’Irlanda del Nord non ha giocato da “piccola squadra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Times: “L’Italia ha fatto capire perché non va ai Mondiali dal 2014”

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