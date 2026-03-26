L’Italia si trova nuovamente in corsa per qualificarsi ai Mondiali, questa volta attraverso i playoff, dopo aver partecipato alle edizioni del 2017 e del 2022. Nel frattempo, il prodotto interno lordo del paese rimane praticamente stabile, senza variazioni significative rispetto al periodo precedente. La qualificazione alla competizione internazionale dipende dai risultati delle prossime partite di playoff, mentre l’economia mostra un andamento piatto.

Ci risiamo: dopo le edizioni del 2017 e del 2022, l’Italia torna a lottare per un posto alla Coppa del Mondo, questa volta attraverso i playoff. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso sfideranno stasera, 26 marzo, l’Irlanda del Nord nel primo turno, mentre l’eventuale partita decisiva si giocherà il 31 marzo contro la vincente tra Bosnia e Galles. In caso di successo, la Nazionale tornerebbe a partecipare al Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico, a 12 anni dall’ultima presenza. L’effetto del Mondiale sull’economia italiana . Scrive Calcio e Finanza: “Dando per scontato che l’aspetto sportivo supera qualsiasi traguardo, anche l’impatto economico di una qualificazione – come già evidenziato nell’editoriale dello scorso weekend – sarebbe significativo soprattutto per la Federcalcio e per l’intero sistema del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia va o non va ai Mondiali, il Pil resta quasi invariato

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