Il suo posto è la pattumiera della Storia | Springsteen avverte Trump e farà la cosa più politica di sempre

Bruce Springsteen è atteso domani a Minneapolis per un raduno denominato No Kings. La sua presenza si inserisce in un contesto di manifestazioni pubbliche e incontri politici, mentre l’artista ha recentemente espresso commenti critici nei confronti di una figura politica di rilievo, definendo il suo ruolo come “la pattumiera della Storia”. La partecipazione di Springsteen si configura come un gesto di natura politica.

Bruce Springsteen torna a Minneapolis domani, sabato 28 marzo, per partecipare a un raduno No Kings ed eseguire la sua canzone di protesta “Streets of Minneapolis”, rilasciata alla fine di gennaio dopo che due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco a Minneapolis da agenti federali dell’ICE. Il brano, già eseguito dal vivo per la prima volta pochi giorni dopo la sua uscita al celebre club First Avenue di Minneapolis, prende di mira direttamente Donald Trump con testi che definiscono l’ICE come “l’esercito privato di Trump”. L’icona del rock ha annunciato all’inizio dell’anno il suo “Land of Hope & Dreams American Tour”, che prenderà il via proprio al Target Center di Minneapolis il 31 marzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Il suo posto è la pattumiera della Storia”: Springsteen avverte Trump e farà la cosa più politica di sempre Articoli correlati Kane avverte The Rock: “La politica ti farà perdere metà dei fan”The Rock ha conquistato il wrestling, Hollywood e lo status di superstar globale. La politica estera di Trump sembra sempre più improvvisataL’America non aveva dei piani chiari per il futuro dell’Iran dopo l’attacco di sabato. Contenuti utili per approfondire Il suo posto è la pattumiera della... Discussioni sull' argomento La scossa del referendum investe Forza Italia: Gasparri lascia, arriva Stefania Craxi. L'ex ministro: Ho deciso autonomamente; Nadia Battocletti che rende all’Italia il suo posto nel mondo dell’atletica; Yakinop a Romics 36: indaga tra i Dettagli fuori posto; Cher Ndour sembra aver trovato il suo posto nel mondo.