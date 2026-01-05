Kane avverte The Rock | La politica ti farà perdere metà dei fan

Kane mette in guardia The Rock: intraprendere una strada politica potrebbe compromettere il suo rapporto con i fan. Con una carriera che spazia dal wrestling al cinema, The Rock ha costruito un’immagine di successo e popolarità. Tuttavia, Kane sottolinea che entrare nel mondo della politica potrebbe rischiare di alienare una parte del suo pubblico, evidenziando le sfide di mantenere l’equilibrio tra fama e impegno pubblico.

The Rock ha conquistato il wrestling, Hollywood e lo status di superstar globale. Ma secondo Kane, la politica dovrebbe restare fuori dai suoi piani. Durante una recente apparizione a  Going Ringside, Glenn Jacobs, noto ai fan WWE come Kane, ha lanciato un avvertimento molto chiaro a Dwayne “The Rock” Johnson riguardo a un suo possibile ingresso in politica. Jacobs, oggi sindaco della contea di Knox, in Tennessee, parla per esperienza diretta e non ha addolcito la realtà del clima politico attuale: “Se fossi in lui, non lo farei. La politica in questo momento è incredibilmente conflittuale e tossica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

