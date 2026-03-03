La politica estera di Donald Trump viene spesso descritta come improvvisata, con decisioni prese in modo rapido e senza un piano ben definito. Le sue proposte riguardanti l’Iran sono state giudicate eccessivamente ottimistiche, con molte analisi che evidenziano come non rispecchino le reali dinamiche internazionali. Le sue azioni in politica estera continuano a suscitare discussioni sulla loro coerenza e efficacia.

L’America non aveva dei piani chiari per il futuro dell’Iran dopo l’attacco di sabato. Da oltre un anno, l’amministrazione compie azioni forti e poi non riesce a controllarne le conseguenze I piani di Donald Trump per il futuro dell’Iran sono fortemente sopravvalutati, come accade spesso per le sue azioni in politica estera. Voler leggere un disegno strategico nell’operazione militare che ha portato all’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei significa attribuire all’amministrazione americana una razionalità che finora non ha dimostrato. Lo stesso presidente all’inizio ha detto che il conflitto potrebbe durare «quattro o cinque settimane», con la solita indicazione vaga che usa quando non sa bene cosa dire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La politica estera di Trump sembra sempre più improvvisata

Macron e Steinmeier condannano la politica estera di Trump, ma l’UE taceI presidenti di Francia e Germania hanno duramente condannato la politica estera di Donald Trump, accusandolo di voler liberarsi delle «regole...

Tre cardinali Usa contro la politica estera di Trump: “Incoraggia la polarizzazione ed è distruttiva”Roma, 19 gennaio 2026 - Tre cardinali degli Stati Uniti hanno sottoscritto un messaggio che critica l'attuale politica estera dell’amministrazione...

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La politica estera di Trump sembra...

Temi più discussi: Amministrazione a tentoni | La politica estera di Trump sembra sempre più improvvisata; La politica estera resta il jolly di Trump. Un successo può salvare il Midterm; Minacce all’Iran, dazi, Ucraina fastidiosa. Il mondo secondo Trump; Questa è l’epoca d’oro dell’America, dice Trump. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo Stato dell’Unione durato un’ora e 47 minuti, annuncia: La nostra nazione è tornata e parla di risultati positivi sull’economia, dall’inflazione agli investimenti. Di fronte ai gi.

Trump rinnega se stesso: dal no alle guerre eterne al lancio di Epic Fury contro l’IranL'operazione in Iran segna una brusca inversione di tendenza per un presidente la cui ascesa politica è stata alimentata in parte dalla stanchezza degli americani per il cambio di regime. milanofinanza.it

Usa-Iran sul nucleare, oggi i negoziati. La politica estera di Trump, un pendolo tra diplomazia e uso della forzaL’Iran difficilmente accetterà uno smantellamento settore missilistico e nucleare. Gli USA chiedono un Iran più pacifico e meno minaccioso per Israele ... affaritaliani.it

Gli attacchi di Iran e Israele si sono espansi su più fronti, e Trump ha tenuto il primo discorso - facebook.com facebook

#Meloni copre Trump. Patto franco-tedesco sull’Iran e sull’ombrello nucleare. Domani su x.com