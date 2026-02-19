Soft clubbing | perché andare a ballare la domenica mattina?

Questo articolo sul soft clubbing è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Dopo gli aperitivi con la ceramica, dopo i tornei di burraco, a Milano (ma non solo) è approdato un nuovo tipo di eventi, che ha un po’ meno a che fare con la ricerca di nuove amicizie e più con un modo diverso di gestire il tempo del divertimento: lo chiamano soft clubbing, arriva da Berlino, Londra, New York. Prende vita fuori dagli spazi tradizionali per spargersi in location meno convenzionali, come bakery o concept store, con molto meno alcol e un’esperienza più focalizzata sulla musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ballare sotto cassa alle dieci del mattino (con cornetto e cappuccino): è l’era del soft clubbing, ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen ZLa causa è il desiderio di vivere esperienze più tranquille e meno rumorose, e questa voglia ha portato alla nascita del soft clubbing.

Soft clubbing, il divertimento sobrio dei giovani in cerca di una nuova socialitàIl soft clubbing rappresenta un'alternativa più tranquilla per i giovani in cerca di socialità, privilegiando atmosfere calme e conviviali.

