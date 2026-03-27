Il Sacrario cambia volto | pensilina ascensore panchine e sentieri | VIDEO e FOTO

Il Sacrario sta subendo lavori di ristrutturazione che coinvolgono l'installazione di una pensilina, un ascensore, panchine e nuovi sentieri. Le operazioni si svolgono tra picconi e ruspe, interessando l'area dall'ex chiesa Almadiani fino alla discesa di valle Faul. L'intervento mira a collegare zone della città che negli anni sono rimaste isolate o trascurate.

L'opera finanziata con i fondi del Giubileo sta prendendo forma. Il cantiere dovrebbe concludersi in estate, nonostante il ritardo Il Sacrario cambia volto tra picconi e ruspe. Dall'ex chiesa Almadiani fino alla discesa di valle Faul, si prova a ricucire pezzi di città per anni rimasti slegati o abbandonati. Quella che si sta delineando è forse l’opera che più di ogni altra porta la firma dell’amministrazione guidata dalla sindaca Frontini, un intervento che parte dalla trasformazione della pensilina e dalla riqualificazione del parcheggio gestito da Francigena. L’ex terminal degli autobus è pronto a svestire i panni di luogo di passaggio spesso problematico per diventare un centro dedicato alla biodiversità, dialogando direttamente con il recupero dell’ex Lazzaretto, destinato a diventare il nuovo ufficio turistico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il Sacrario cambia volto: pensilina, ascensore, panchine e sentieri | VIDEO e FOTO Articoli correlati Piazza del Cisternone cambia volto, svelato il nuovo look con panchine e alberiL'inaugurazione nella mattinata di mercoledì 25 febbraio, l'intervento da 687mila euro è stato finanziato dal ministero dell'Ambiente Panchine,... Leggi anche: Uomo a terra con il volto insanguinato al Sacrario Una selezione di notizie su Sacrario cambia Argomenti discussi: Solarolo: il volto di Teodosio Toni al Sacrario dei Partigiani di Bologna; Viterbo - Fiera dell'Annunziata tra luci e ombre: buona affluenza, ma la fiera cambia volto (FOTO).