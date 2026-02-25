Piazza del Cisternone cambia volto svelato il nuovo look con panchine e alberi

L'inaugurazione nella mattinata di mercoledì 25 febbraio, l'intervento da 687mila euro è stato finanziato dal ministero dell'Ambiente Panchine, alberi e pavimentazione all'avanguardia per un look totalmente rinnovato. È stata inaugurata nella mattinata di mercoledì 25 febbraio la nuova piazza del Cisternone - lato chiesa Sant'Andrea - a conclusione dell'intervento di riqualificazione avviato dal Comune nel maggio del 2025. I lavori, per un importo di 687mila euro, sono stati eseguiti prevalentemente dalla ditta Abate Srl. L’intervento è stato ammesso al contributo ministeriale nell’ambito del ‘Programma sperimentale di interventi ai cambiamenti climatici in ambito urbano’, sono stati quindi adottati accorgimenti (rete di caditoie e pozzetti, vasca di compensazione sotterranea, ecc) riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche e il loro recupero e riutilizzo per l’irrigazione delle 27 nuove essenze arboree inserite nella piazza (lecci, peri, aceri, ulivi e due esemplari di lagestromia). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

