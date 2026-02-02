Uomo a terra con il volto insanguinato al Sacrario

Un uomo è stato trovato a terra, con il volto insanguinato, nel centro storico di Viterbo. Era intorno alle 15 di oggi, 2 febbraio, quando una volante della polizia lo ha scoperto al Sacrario. I paramedici sono arrivati subito, ma al momento non ci sono dettagli sulle cause dell’accaduto. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Riverso a terra e con il volto insanguinato. È così che intorno alle 15 di oggi, 2 febbraio, una volante della polizia ha trovato un uomo al Sacrario, in pieno centro storico di Viterbo. Gli agenti, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno notato l'uomo a pochi passi dal supermercato: presentava una ferita al naso e il volto ricoperto di sangue. Sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza. Dopo i primi accertamenti, l'uomo è stato portato in questura per l'identificazione e per approfondimenti sulla dinamica dell'accaduto. Dagli accertamenti sarebbe emerso che avrebbe violato il divieto di ritorno a Viterbo, provvedimento già a suo carico.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

