Uomo a terra con il volto insanguinato al Sacrario

Da viterbotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riverso a terra e con il volto insanguinato. È così che intorno alle 15 di oggi, 2 febbraio, una volante della polizia ha trovato un uomo al Sacrario, in pieno centro storico di Viterbo. Gli agenti, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno notato l'uomo a pochi passi dal supermercato: presentava una ferita al naso e il volto ricoperto di sangue. Sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza. Dopo i primi accertamenti, l'uomo è stato portato in questura per l'identificazione e per approfondimenti sulla dinamica dell'accaduto. Dagli accertamenti sarebbe emerso che avrebbe violato il divieto di ritorno a Viterbo, provvedimento già a suo carico.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

