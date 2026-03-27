Dopo la sonora sconfitta del centrodestra al referendum, si evidenziano con maggiore chiarezza le caratteristiche e le peculiarità dei partiti coinvolti. In questo quadro, Forza Italia viene descritta come un partito fortemente legato alle dinamiche aziendali, secondo quanto affermato da Marina Berlusconi. La vittoria o la sconfitta sembrano aver reso più evidenti i tratti distintivi delle forze politiche coinvolte.

È nella sconfitta, bruciante, netta, come quella patita dal centrodestra sul referendum, che si disegnano con più nettezza contorni, identità e anomalie. Come quella che incarna Forza Italia fin dai suoi inizi, la discesa in campo di Silvio Berlusconi che dette il fragoroso abbrivio alla Seconda Repubblica. Dal giugno del 2023 il Cav non c’è più, se non come culto della sua memoria e nome ancora inciso nel simbolo del partito che fondò, mentre l’ eredità politica ed economica (Forza Italia non starebbe in piedi senza il sostegno del casato di Arcore ) è passata dal padre alla figlia. Silvio Berlusconi alla scrivania mentre firma il contratto con gli italiani a Porta a Porta nel 2018 (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il rinnovamento secondo Marina Berlusconi: Forza Italia resta il partito dell’azienda

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