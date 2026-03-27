Un comico è stato condannato a pagare 27 milioni di euro per aver realizzato una versione umoristica di

L'apertura de Il Re Leone è un canto, un'alba, un rituale collettivo che fa parte della storia del cinema. E ora, quel suono iconico è al centro di una disputa inattesa. Il celebre canto iniziale de Il Re Leone diventa oggetto di una causa legale: il compositore Lebohang Morake accusa un comico di averne travisato il significato. In gioco ci sono reputazione, diritti e oltre 20 milioni di dollari. Quando il canto del Re Loene diventa materia legale Il canto che apre Il re leone non è solo una sequenza memorabile, ma una porta d'ingresso a un immaginario condiviso da generazioni. Quelle parole in lingua zulu hanno contribuito a costruire uno dei momenti più riconoscibili del cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il re Leone, comico citato per 27 milioni per aver tradotto in chiave comica "Il cerchio della vita"

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