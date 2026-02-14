Il viaggio di Enea riletto in chiave comica da Cevoli

Cevoli ha deciso di rivisitare il celebre viaggio di Enea, evento storico narrato nei poemi antichi, per renderlo più divertente e accessibile. L’attore porta in scena una versione umoristica della fuga di Enea da Troia, inserendo battute e situazioni che fanno sorridere il pubblico. Lo spettacolo, in programmazione questa sera, utilizza riferimenti moderni per far capire la storia anche a chi non conosce i dettagli antichi.

Il mitico viaggio di Enea, in fuga da Troia in fiamme dopo la guerra contro i greci, raccontato in chiave ironica e con lo sguardo rivolto alla nostra contemporaneità. Una rilettura di alcuni degli episodi narrati da Virgilio nel suo poema epico da parte di uno dei comici e cabarettisti italiani più amati dal pubblico, che prova così ad andare alla riscoperta delle radici e dei valori del popolo italiano. È lo spettacolo dal titolo “ Figli di Troia “, che verrà portato in scena lunedì alle 21 al Teatro San Giuseppe di Brugherio: protagonista della rappresentazione il famoso comico romagnolo Paolo Cevoli, attore, scrittore, noto al grande pubblico per la lunga partecipazione a Zelig e per la creazione di personaggi esilaranti come l’assessore Palmiro Cangini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio di Enea riletto in chiave comica da Cevoli Paolo Cevoli conquista il pubblico di casa in un viaggio epico tra ironia e speranza per il futuro Paolo Cevoli ha portato sul palco della Sala Concordia del Palazzo dei Congressi uno spettacolo intitolato “Figli di Troia”, caratterizzato da un’ironia vivace e un umorismo coinvolgente. Dal 5 dicembre su Netflix la serie tv "Sicilia Express" con Ficarra e Picone. La distanza tra Nord e Sud raccontata in chiave comica. Il video Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il viaggio di Enea riletto in chiave comica da Cevoli; Energia: ENEA per M’illumino di Meno, guida che svela il ‘dietro le quinte’ della bolletta; In viaggio con gli Argonauti: Castiglioni porta il mito in scena; La scultura incontra la vita microscopica: l’artista Alessia Forconi trasforma i batteri della collezione... «Enea, il viaggio a modo mio». Mercoledì a Recanati e il 3 aprile a Corridonia il comico Cevoli con Figli di TroiaLa sua è un’ironia pungente, mai banale, ma davvero intelligente, che caratterizza da sempre il suo lavoro: Paolo Cevoli, che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare con il personaggio ... corriereadriatico.it Cevoli a Treviglio racconta il mitico viaggio di EneaLa Stagione di prosa del Teatro Nuovo di Treviglio prosegue martedì (sold out) e mercoledì 15 ottobre (pochi posti disponibili) con il monologo «Figli di Troia», con cui Paolo Cevoli porta in scena in ... ecodibergamo.it Alba ed Enea, una pecora di stoffa e un cane vagabondo, ci hanno fatto compagnia per lunghi mesi. Si sono incontrati sulla spiaggia alla fine dell’estate e subito sono diventati compagni di viaggio e di scoperte. Enea ha aiutato Alba a ritrovare la strada di cas facebook