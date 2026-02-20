Ordine architetti | Più dialogo sui progetti
L’Ordine degli Architetti di Arezzo denuncia il calo del dialogo con i Comuni, attribuendolo alla scomparsa della Commissione Edilizia. Questa commissione, attiva per decenni, aveva il compito di valutare progetti di costruzione e ristrutturazione. Ora, senza questa figura, i professionisti segnalano una maggiore difficoltà nel confrontarsi con le amministrazioni comunali. L’Ordine invita i Comuni a riattivare momenti di confronto più trasparenti sui progetti edilizi. La richiesta si concentra sulla necessità di ripristinare un dialogo più diretto e costruttivo.
"C'era una volta la Commissione Edilizia ". Così l' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo apre la sua lettera ai Comuni, richiamando la memoria di un organo che per decenni ha guidato la valutazione dei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione. La Commissione, composta da tecnici comunali e professionisti esterni, garantiva confronto, dialogo e principi condivisi del buon costruire. Negli ultimi vent'anni, l'evoluzione normativa ha progressivamente reso superflua la CE, trasferendo agli uffici comunali e ai progettisti il compito di certificare la conformità dei progetti.
