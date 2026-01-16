Elezione del presidente del consiglio di quartiere a Dismano | Si parte con spartizione politica niente dialogo

L’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di quartiere di Dismano avrebbe potuto segnare un momento di apertura e dialogo tra le parti. Tuttavia, finora si registra una divisione politica che sembra ostacolare un confronto costruttivo, limitando così le possibilità di una reale partecipazione civica. Restano da vedere eventuali sviluppi che possano favorire un clima di collaborazione e ascolto reciproco nel quartiere.

