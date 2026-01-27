Quale futuro per il Gino Lisa che cosa manca all' aeroporto foggiano per diventare grande
Mentre si attendono i lavori di Aeroporti di Puglia, resta aperta la questione rotte estive di Aeroitalia da e per il Gino Lisa. Oltre a Linate e Torino, ci sono preoccupazioni sul futuro dell’aeroporto foggiano. Le rotte attuali non bastano a farlo crescere. La sfida è ampliare le destinazioni e attirare più voli, ma ancora manca qualcosa per far decollare il Gino Lisa.
In attesa che partano i lavori programmati da Aeroporti di Puglia, restano le preoccupazioni relative al potenziamento delle rotte estive della compagnia Aeroitalia da e per il Gino Lisa di Foggia, al di là delle due note tratte per Linate e Torino: “È evidente che, per quanto importanti, queste.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su GinoLisa Foggia
Aeroporti di Puglia punta sul fotovoltaico, al 'Gino Lisa' un impianto da 120 megawatt: "Verso l'aeroporto del futuro"
Voli cancellati causa nebbia, Gino Lisa "vulnerabile" senza sistema di atterraggio strumentale: "Futuro dell'aeroporto passa dall’Ils"
A causa delle condizioni di nebbia e scarsa visibilità, diversi voli diretti all’Aeroporto Gino Lisa di Foggia sono stati dirottati su Bari.
Ultime notizie su GinoLisa Foggia
Argomenti discussi: Quale futuro per la NATO?; Quale futuro per l’Alleanza atlantica; Cambiamento climatico, quale futuro per il turismo sciistico?; Quale futuro per l’accordo (stoppato) tra Mercosur e Unione europea.
Infermieri. Quale futuro per Lavoro e Sindacato? A Lecce il Congresso nazionale NursindL’appuntamento il 5-6-7 novembre nel Salento. Il congresso sarà elettivo e i 330 delegati voteranno il rinnovo dei vertici del sindacato (Direzione nazionale, segretario nazionale e segretario ... quotidianosanita.it
Verso la conferenza di Rimini. Quale medico per il futuro?Cinque anni fa pubblicai un manifesto (*) che elencava i 10 ripensamenti più importanti per cambiare la medicina e che tutto sommato tentava di rispondere agli stessi quesiti della conferenza di ... quotidianosanita.it
GINO LISA il Comitato avverte: “Senza scelte strutturali lo scalo resta fragile” - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.