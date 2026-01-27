Quale futuro per il Gino Lisa che cosa manca all' aeroporto foggiano per diventare grande

Mentre si attendono i lavori di Aeroporti di Puglia, resta aperta la questione rotte estive di Aeroitalia da e per il Gino Lisa. Oltre a Linate e Torino, ci sono preoccupazioni sul futuro dell’aeroporto foggiano. Le rotte attuali non bastano a farlo crescere. La sfida è ampliare le destinazioni e attirare più voli, ma ancora manca qualcosa per far decollare il Gino Lisa.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.