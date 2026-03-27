Il prof accusato di palpeggiamenti e frasi equivoche a scuola

Da today.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Borgomanero hanno notificato un'ordinanza di sospensione dal servizio nei confronti di un insegnante di un istituto superiore della provincia di Novara. L'accusa riguarda comportamenti di natura sessuale e frasi ambigue rivolte agli studenti. L’indagine è ancora in corso e al momento non ci sono altri dettagli ufficiali pubblicati.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Il docente è stato sospeso dal servizio. Le accuse sono tutte da provare, ma gli inquirenti parlano di un "grave quadro indiziario" I carabinieri di Borgomanero hanno eseguito un'ordinanza di sospensione dal pubblico servizio nei confronti di un insegnante di un istituto superiore della provincia di Novara. L'accusa è di violenza sessuale aggravata e continuata. Le accuse sono ovviamente ancora tutte da dimostrare, ma nella nota gli inquirenti parlando di un "grave quadro indiziario". I carabinieri spiegano che per le indagini si è rivelata determinante la "piena e tempestiva" collaborazione del dirigente scolastico dell'istituto che ha consentito di garantire la tutela della comunità studentesca. 🔗 Leggi su Today.it

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