Baci e palpeggiamenti su una 16enne in ufficio | amico di famiglia accusato di violenza sessuale

Un uomo di famiglia è stato arrestato con l’accusa di aver molestato una ragazza di 16 anni, conosciuta da tempo. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di vicinanza in ufficio per baci e palpeggiamenti. La giovane ha denunciato l’accaduto, scatenando un’indagine immediata da parte delle forze dell’ordine. La vittima e la famiglia si sono rivolti alle autorità dopo aver capito di non poter più fidarsi dell’uomo, che fino a poco tempo fa era considerato un punto di riferimento

Un rapporto di fiducia decennale, infranto da un abuso che sarebbe avvenuto tra le mura di un ufficio a Ravenna. Un uomo di 60 anni, originario di Napoli, dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata su una giovane, all'epoca 16enne, per fatti accaduti l'1 ottobre 2024.

