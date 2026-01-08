Arrestato un allenatore di arti marziali è accusato di violenza sessuale su tre atlete | Pacche sul sedere e palpeggiamenti

Un allenatore di arti marziali, specializzato in savate, è stato arrestato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’accusa riguarda violenza sessuale su tre atlete, tra cui due minorenni, con episodi di pacche sul sedere e palpeggiamenti. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Un allenatore di arti marziali – di ‘ savate ‘ nello specifico – è stato arrestato (ai domiciliari con braccialetto elettronico ) perché accusato di violenza sessuale su tre atlete, di cui due minorenni. 62 anni e residente nell’Imperiese; nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e per sue esigenze lavorative gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, con prescrizione del mezzo di controllo del braccialetto elettronico che gli verrà applicato nei prossimi giorni. “Lo scorso 30 dicembre – spiega la procura in una nota – il personale della sezione di polizia giudiziaria – aliquota polizia di Stato – ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrestato un allenatore di arti marziali, è accusato di violenza sessuale su tre atlete: “Pacche sul sedere e palpeggiamenti” Leggi anche: Violenza sessuale sulle atlete, accusato allenatore di arti marziali: tre le vittime, due minorenni Leggi anche: Accusato di violenza sessuale su una pallavolista, allenatore assolto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, media: titolare ‘Le Constellation’ fu arrestato per sfruttamento prostituzione. Imperia, allenatore di arti marziali arrestato per violenza sessuale su 3 atlete - Genova – Un allenatore 62enne di arti marziali, in particolare di savate, residente nell'Imperiese, è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico perché accusato di violenza ... ilsecoloxix.it

Allenatore di arte marziale arrestato per violenza sessuale su tre atlete - Un allenatore di arti marziali, in particolare di 'savate', di 62 anni residente nell'Imperiese è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico perché accusato di violenza sessua ... msn.com

"Prendimi il pene": allenatore di arti marziali arrestato per abusi sessuali sulle allieve minorenni - L'indagato, ha sottolineato il procuratore Alberto Lari, sarebbe riuscito a portare avanti gli abusi sulle atlete perché approfittava "del fortissimo ascendente di cui godeva". today.it

IMPERIA: PALESTRA DEGLI ORRORI, ALLENATORE ABUSAVA DELLE ATLETE MINORENNI. ARRESTATO - facebook.com facebook

Allenatore di Savate arrestato a Ranzo: accuse di abusi su tre atlete x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.