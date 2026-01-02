San Lorenzello cena sociale di Salute & Territorio per celebrare il 2025

San Lorenzello ospita una cena sociale di Salute & Territorio, un'occasione per soci fondatori e nuovi iscritti, insieme alle associazioni Piuma e Cusanamente, di confrontarsi sui risultati raggiunti nel 2025 e condividere gli obiettivi futuri. L'evento rappresenta un momento di incontro e riflessione, volto a rafforzare il senso di comunità e a pianificare le prossime iniziative a beneficio del territorio.

Comunicato Stampa Soci fondatori e nuovi iscritti insieme alle associazioni Piuma e Cusanamente per fare il punto sulle attività e guardare ai prossimi obiettivi Un'indimenticabile Cena Sociale: celebrando i successi del 2025 e guardando al futuro.«Condividere una cena insieme non

