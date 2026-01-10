Tecnocall torna il presidio Cresce la preoccupazione | Sì alla clausola sociale

Tecnocall torna a presidiare la propria sede, con due ore di sciopero e una mobilitazione presso l’Enel di via Pratese, in risposta alle preoccupazioni dei lavoratori. La manifestazione, promossa da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, evidenzia il sostegno unanime dei dipendenti e la forte attenzione alle questioni legate alla clausola sociale. La situazione richiede attenzione e confronto per garantire stabilità e tutela dei lavoratori.

PISTOIA Due ore di sciopero e presidio, serrata totale nella sede di via Venturi nella zona industriale DI Sant'Agostino e adesione pressoché totale dei lavoratori della Tecnocall per la manifestazione indetta, di fronte alla sede dell'Enel di via Pratese, da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil in maniera unitaria. "Siamo molto soddisfatti del risultato - afferma Giulia Magrini della segreteria della Flc Cgil di Prato Pistoia – e ci auguriamo che possa essere un segnale importante nei confronti di Enel che dovrà, da ora in poi, capire quelle che sono le richieste che arrivano dai lavoratori. Continueremo a vigilare sulle prossime mosse, affinché venga seguito il percorso legislativo, altrimenti saremo pronti a scendere nuovamente in strada anche con prese di posizione più forti".

